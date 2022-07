Vivere con la policitemia vera, le regole per stare meglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - La policitemia vera può avere un andamento diverso da persona a persona: alcuni pazienti riescono a conVivere con la neoplasia mieloproliferativa cronica, altri ne subiscono il forte impatto a causa dei sintomi, in particolare mal di testa, difficoltà a concentrarsi e fatigue, che incidono pesantemente sul lavoro, qualità del sonno e vita sociale. Non a caso molti studi dimostrano che tali disturbi spesso obbligano i pazienti a cambiare i loro progetti di vita. Oggi grazie alle terapie, fra cui quelle che inibiscono il gene Jak2 che risulta mutato nel 95-98% dei pazienti, è possibile migliorare la qualità di vita a patto però di seguire anche alcune facili regole. E' quanto riporta un articolo pubblicato su Alleati per la Salute ( www.alleatiperlasalute.it ), portale dedicato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Lapuò avere un andamento diverso da persona a persona: alcuni pazienti riescono a concon la neoplasia mieloproliferativa cronica, altri ne subiscono il forte impatto a causa dei sintomi, in particolare mal di testa, difficoltà a concentrarsi e fatigue, che incidono pesantemente sul lavoro, qualità del sonno e vita sociale. Non a caso molti studi dimostrano che tali disturbi spesso obbligano i pazienti a cambiare i loro progetti di vita. Oggi grazie alle terapie, fra cui quelle che inibiscono il gene Jak2 che risulta mutato nel 95-98% dei pazienti, è possibile migliorare la qualità di vita a patto però di seguire anche alcune facili. E' quanto riporta un articolo pubblicato su Alleati per la Salute ( www.alleatiperlasalute.it ), portale dedicato ...

Pubblicità

enpaonlus : Con il divieto di usare il retino si mette fine alla sofferenza, spesso inflitta in maniera inconsapevole, a tante… - AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - WRicciardi : a coloro che dicevano che esageravo dicendo che avremmo superato i 30.000 morti voglio segnalare che questo traguar… - Renzoo1384 : @NovareseVolante @capuanogio @Zelgadis265 Non è difendere... È sapere di cosa si parla. Se tu pensi che un'azienda… - elcondeguido : @dottorbarbieri Ormai l' Italia , con il discorso di Draghi al Senato , ha dimostrato ancora una volta di vivere tr… -