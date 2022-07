Vito Coppola a Londra | Arisa commenta la mancanza e la voglia di vederlo felice

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Non si è mai capito molto del legame trao forse è tutto molto chiaro ma adesso il ballerino è a, lontano dalla cantante. Perè appena iniziata una nuova avventura lavorativa. Milly Carlucci ha già raccontato della possibilità che è capitata al suo maestro di ballo che ovviamente sarà assente nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ancheha raccontato tutto ai suoi follower, ha ringraziato tutti ma lascia un pezzo di cuore in Italia. Tra le persone a cui è legato c’è. Lei è triste ma continua a sostenerlo, chiede sui social di non lasciarlo solo, è così dolce con lui ma ammette che gli mancherà. Subito dopoaggiunge la dichiarazione più ...

