Totti, futuro in tv? La Rai torna all’attacco: c’è la proposta (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'ex capitano della Roma potrebbe sbarcare in tv con il ruolo di talent su Rai Sport in occasione dei Mondiali Leggi su golssip (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'ex capitano della Roma potrebbe sbarcare in tv con il ruolo di talent su Rai Sport in occasione dei Mondiali

Pubblicità

infoitcultura : Totti e Ilary, futuro in tv dopo la separazione: conferme e novità - EmehelHenry : @DAZN_IT La 21, non ha fatto nulla per meritarsi la 10 mentre totti si è fatto 25 anni di Roma,lui è arrivato oggi,quindi in futuro magari - cisky1981 : @CB_Ignoranza L’avrebbe meritata in quanto grande talento e giocatore…ha scelto la 21 per poi nel futuro prendersi… - romalifenews : La trattativa con la Juventus per il gioiello della Roma si sarebbe fermata, ma non è conclusa #Dybala #Zaniolo… - adaalighi : RT @ilvocio: Separazione Totti-Blasi: nasceranno 'Ilary Viva' e 'Francesco per il futuro'. Quintomoro @cotza_gianluca #13luglio #ilvocio… -