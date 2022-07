Spari contro bar a Tivoli: un ferito (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Un ferito in una sparatoria a Tivoli, in provincia di Roma. Erano poco prima delle quattro di notte quando due persone sono entrate in un bar di via Tiburtina, disturbando i presenti. Dopo pochi minuti sono usciti e uno dei due ha estratto una pistola, sparando verso il locale. Un uomo che si trovava nel bar è rimasto ferito a una gamba. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita. Il ferito, un marocchino di 25 anni, si trovava all’interno del bar al civico 231 di via Tiburtina quando uno dei uomini ha aperto il fuoco, dall’esterno del locale, sparando quattro colpi di pistola. Sono in corso le indagini dei poliziotti del commissariato di Tivoli per rintracciare i due uomini che si sono allontanati a bordo di uno scooter. L'articolo proviene ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Unin una sparatoria a, in provincia di Roma. Erano poco prima delle quattro di notte quando due persone sono entrate in un bar di via Tiburtina, disturbando i presenti. Dopo pochi minuti sono usciti e uno dei due ha estratto una pistola, sparando verso il locale. Un uomo che si trovava nel bar è rimastoa una gamba. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita. Il, un marocchino di 25 anni, si trovava all’interno del bar al civico 231 di via Tiburtina quando uno dei uomini ha aperto il fuoco, dall’esterno del locale, sparando quattro colpi di pistola. Sono in corso le indagini dei poliziotti del commissariato diper rintracciare i due uomini che si sono allontanati a bordo di uno scooter. L'articolo proviene ...

Pubblicità

UniCreStuff : @GiorgiaMeloni Cmq non serve a niente che tu spari contro tutti ... ti conviene cominciare a cercare alleati. quest… - LaCnews24 : Spari contro clienti in un bar a Parigi: un morto e 4 feriti - tifatait : Ragazzina sfregiata a Napoli, spari contro lo zio del 16enne arrestato: ipotesi vendetta dietro l’agguato |… - Leonard48598239 : @liliaragnar Ma come lo elimini. O gli spari contro con i missili o non ci sono altre vie. - SienaUgo : Quando sparì per giorni volevo dire Cercami Mi consumi come una candela Ma sei la fiamma che mi rende vivo a malape… -

Blitz a Pianura, tra i quattro irreperibili il boss Antonio Carillo: 'Dallo spaccio guadagniamo 20 mila euro al mese' Leggi anche Dopo il blitz a Pianura, passerella armata e bomba contro pescheria Di Napoli Blitz spot a Pianura: spari, pestaggi e terrore da anni ma si interviene solo dopo il morto ammazzato Blitz a ... Ragazzina sfregiata a Napoli, spari contro lo zio del 16enne arrestato: ipotesi vendetta dietro l'agguato La pista più battuta dagli investigatori è quella della vendetta . Ci sarebbe questo dietro l'agguato subito sabato pomeriggio da un commerciante dei Quartieri Spagnoli , impegnato in un'attività ... Usa, la polizia spara e uccide 23enne afroamericano in California La polizia della California ha ucciso un afroamericano di 23 anni mentre era in fuga. Le immagini della morte di Robert Adams rilasciati mostrano i poliziotti che fermano un’automobile senza targa all ... California, polizia spara contro un giovane afroamericano e lo uccide: il video shock E' successo sabato, a San Bernardino. La vittima, Robert Adams, stava scappando, quando un agente ha aperto il fuoco pochi secondi dopo essere sceso dall'auto civetta su cui si trovava ... Leggi anche Dopo il blitz a Pianura, passerella armata e bombapescheria Di Napoli Blitz spot a Pianura:, pestaggi e terrore da anni ma si interviene solo dopo il morto ammazzato Blitz a ...La pista più battuta dagli investigatori è quella della vendetta . Ci sarebbe questo dietro l'agguato subito sabato pomeriggio da un commerciante dei Quartieri Spagnoli , impegnato in un'attività ...La polizia della California ha ucciso un afroamericano di 23 anni mentre era in fuga. Le immagini della morte di Robert Adams rilasciati mostrano i poliziotti che fermano un’automobile senza targa all ...E' successo sabato, a San Bernardino. La vittima, Robert Adams, stava scappando, quando un agente ha aperto il fuoco pochi secondi dopo essere sceso dall'auto civetta su cui si trovava ...