Rimettere l'essere umano al centro di qualsiasi processo. Questa, detta Humanovability, è la visione di Flowe. Ce ne parla il suo presidente, Oscar Di Montigny

L'innovazione fine a sé stessa è sterile, quasi inutile; per essere davvero innovativa, un'idea deve essere messa al servizio della sostenibilità, in quanto la prima esprime la forza di quell'idea e la seconda le dà l'orientamento. La sostenibilità incarna i valori, l'innovazione li esprime con potenza ed efficacia. Il tutto va poi messo al servizio dell'essere umano. Questa, detta Humanovability, è la visione di Flowe. Ce ne parla il suo presidente, Oscar Di Montigny

Vedere riconosciuto il proprio lavoro è sempre motivo di grande soddisfazione. Essere insigniti di due premi prestigiosi nel giro di pochi mesi, diventa la conferma condivisa che la strada intrapresa è davvero quella giusta.

