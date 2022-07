Regno Unito, Johnson saluta i Comuni come Terminator: «Hasta la vista, baby» – Il video (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Hasta la vista, baby». Boris Johnson, al termine del suo ultimo Question Time alla Camera dei Comuni, cita l’indimenticabile frase di Arnold Schwarzenegger nel film Terminator 2. Un modo beffardo di congedarsi dopo aver visto sgretolarsi il sostegno dell’esecutivo e aver annunciato le sue dimissioni da leader dei Tory e quindi a breve dalla carica di primo ministro. Proprio oggi i suoi colleghi di partito saranno chiamati a votare per l’ultima volta i due candidati che si contenderanno la nuova leadership del partito e, di conseguenza, la carica di nuovo premier britannico. L’ultimo discorso e l’arringa contro Keir Starmer Prima di lasciare Downing Street, Johnson ha sostenuto un duro confronto col leader laburista Keir Starmer, senza risparmiargli attacchi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) «la». Boris, al termine del suo ultimo Question Time alla Camera dei, cita l’indimenticabile frase di Arnold Schwarzenegger nel film2. Un modo beffardo di congedarsi dopo aver visto sgretolarsi il sostegno dell’esecutivo e aver annunciato le sue dimissioni da leader dei Tory e quindi a breve dalla carica di primo ministro. Proprio oggi i suoi colleghi di partito saranno chiamati a votare per l’ultima volta i due candidati che si contenderanno la nuova leadership del partito e, di conseguenza, la carica di nuovo premier britannico. L’ultimo discorso e l’arringa contro Keir Starmer Prima di lasciare Downing Street,ha sostenuto un duro confronto col leader laburista Keir Starmer, senza risparmiargli attacchi ...

