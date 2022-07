“Prenditi questo così ti calmi!”. La rissa Ronzulli-Gelmini, finisce malissimo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Come sempre capita nelle ore concitate di una crisi di governo, non mancano scintille e nervosismi. Momenti di tensione, raccontano diversi parlamentari, si sono registrati dentro Forza Italia in occasione delle comunicazioni fiduciarie di Mario Draghi al Senato. Protagonisti Maria Stella Gelmini e Licia Ronzulli. Il ministro degli Affari regionali, raccontano, avrebbe scambiato alcune battute in Aula con il collega di partito Massimo Ferro sui testi delle risoluzioni alla fiducia. È stato un errore porre la fiducia sulla risoluzione Casini, condivisa dal centrosinistra, avrebbe detto Ferro, sottolineando che sarebbe stato meglio per il governo rimettersi all'Aula per permettere altre soluzioni. Gelmini avrebbe difeso la scelta del premier, spiegando che il testo presentato dal centrodestra di governo (sì a un Draghi bis con un nuovo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Come sempre capita nelle ore concitate di una crisi di governo, non mancano scintille e nervosismi. Momenti di tensione, raccontano diversi parlamentari, si sono registrati dentro Forza Italia in occasione delle comunicazioni fiduciarie di Mario Draghi al Senato. Protagonisti Maria Stellae Licia. Il ministro degli Affari regionali, raccontano, avrebbe scambiato alcune battute in Aula con il collega di partito Massimo Ferro sui testi delle risoluzioni alla fiducia. È stato un errore porre la fiducia sulla risoluzione Casini, condivisa dal centrosinistra, avrebbe detto Ferro, sottolineando che sarebbe stato meglio per il governo rimettersi all'Aula per permettere altre soluzioni.avrebbe difeso la scelta del premier, spiegando che il testo presentato dal centrodestra di governo (sì a un Draghi bis con un nuovo ...

