Milan | Elliott sotto pressione | Yonghong Li ha ottenuto il sequestro di 364 milioni 

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Sole 24 Ore scrive che il. Non c’è solo il contenzioso che riguarda i soci di minoranza, ma anche la vertenza con il vecchio proprietario del club,Li, che è riuscito ad ottenere dal Tribunale del Lussemburgo ildi 364 milioni.sul, ceduto a fine maggio a RedBird. Non sono soltanto gli attuali soci di minoranza, cioè Blue Skye, a avviare contenziosi contro il fondo statunitense, ma anche il vecchio proprietario torna alla carica con una mossa a sorpresa: l’uomo d’affari cineseLi, che è assistito nella gestione dei contenziosi dai legali italiani dello studio Cleary Gottlieb, ha infattiil ...

Yonghong Li cosa vuole Semplicemente mettere le mani sulla differenza, esclusi i finanziamenti di. De Ketelaere al/ Calciomercato news, mercoledì il possibile incontro decisivoSul Sole 24 la sentenza del Tribunale del Lussemburgo per la vertenza con l'ex proprietario del Milan, che mira a recuperare parte dei soldi persi ...Non dovrebbero esserci problemi nel completare il trasferimento della maggioranza delle azioni del Milan da Elliott Management a RedBird Capital a settembre. Il Milan ha ufficialmente confermato l'acq ...