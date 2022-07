LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: STREPITOSA VALLORTIGARA: SUPERA 2 METRI! Folorunso, Sartori e Olivieri in semifinale nei 400 ostacoli! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.09: E’ il momento di Filippo Turtu al via nella terza semifinale dei 200. Bisogna entrare fra i primi due. I protagonisti: Law (Aus), Martinez (Dom), Dwyer (Jam), Knighton (Usa), Tortu (Ita), Ueyama (Jpn), Xie (Chn), Brown (Can) 4.08: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VALLORTIGARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SUPERA 2 METRI AL PRIMO TENTATIVO! 4.07: Errore millimetrico di Patterson al primo tentativo a 2 metri 4.07: Giudicato nullo l’ultima lancio di Stahl, quindi Ceh resta in testa 4.06: Errore per Gerashchenko a 2 metri 4.05: Errore di Sadullayeva a 2 metri 4.05: Errore per Mahuchikh a 2 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.09: E’ il momento di Filippo Turtu al via nella terzadei 200. Bisogna entrare fra i primi due. I protagonisti: Law (Aus), Martinez (Dom), Dwyer (Jam), Knighton (Usa), Tortu (Ita), Ueyama (Jpn), Xie (Chn), Brown (Can) 4.08: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2 METRI AL PRIMO TENTATIVO! 4.07: Errore millimetrico di Patterson al primo tentativo a 2 metri 4.07: Giudicato nullo l’ultima lancio di Stahl, quindi Ceh resta in testa 4.06: Errore per Gerashchenko a 2 metri 4.05: Errore di Sadullayeva a 2 metri 4.05: Errore per Mahuchikh a 2 ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Vallortigara supera 1.96! Folorunso Sartori e Olivieri in semifinale nei 40… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vuole stupire nell’alto! - #Atletica #Mondiali #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Folorunso Sartori e Olivieri in semiifnale nei 400 ostacoli! Elena Vallorti… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vuole stupire nell’alto! - #Atletica #Mondiali #DIRETTA… - sportli26181512 : Mondiali Atletica, Jacobs in conferenza: 'Ho rosicato, ma ora penso agli Europei': Dopo il ritiro a poche ore dalla… -