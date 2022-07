Ghali dona un’imbarcazione per il salvataggio di migranti in mare a Mediterranea Saving Humans (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Sono diventato grande e da oggi ‘Bayna’ (che significa ‘vederci chiaro’, ndr) non è più solo il titolo di una mia canzone ma anche quello di una nuova barca di salvataggio”: con queste parole il rapper Ghali annuncia sui suoi social di aver donato un gommone scialuppa alla ong Mediterranea Saving Humans. L’imbarcazione sarà operativa a partire da agosto e affiancherà la mare Ionio, unica nave battente bandiera italiana della “Flotta Civile” di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. “Fin da bambino – ha scritto l’artista su Instagram – questo è un argomento sempre presente nella mia vita, amici, cari e parenti sono stati colpiti e traumatizzati da quello che succede ogni giorno nel Mediterraneo. Ogni anno muoiono centinaia di persone in mare, si ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Sono diventato grande e da oggi ‘Bayna’ (che significa ‘vederci chiaro’, ndr) non è più solo il titolo di una mia canzone ma anche quello di una nuova barca di”: con queste parole il rapperannuncia sui suoi social di averto un gommone scialuppa alla ong. L’imbarcazione sarà operativa a partire da agosto e affiancherà laIonio, unica nave battente bandiera italiana della “Flotta Civile” di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. “Fin da bambino – ha scritto l’artista su Instagram – questo è un argomento sempre presente nella mia vita, amici, cari e parenti sono stati colpiti e traumatizzati da quello che succede ogni giorno nel Mediterraneo. Ogni anno muoiono centinaia di persone in, si ...

