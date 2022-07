Gazzetta – Arsenal: Jesus, Vieira e Zinchenko per tornare grande (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 09:02:48 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Già 140 milioni investiti sul mercato, prossimo obiettivo l’ex milanista Paquetà: Arteta vuole riprendersi la Champions Dal nostro corrispondente Davide Chinellato 20 luglio– Londra (Inghilterra) Quasi 140 milioni di euro per tornare grande. L’Arsenal di Mikel Arteta non ha badato a spese per rifarsi il look, con l’obiettivo di lottare col meglio della Premier League e tornare in Champions. Quattro acquisti già completati, un quinto, Oleksandar Zinchenko, per cui manca solo l’ufficialità. E la cifra investita sul mercato potrebbe salire ancora, perché nel mirino c’è sempre l’ex milanista Paquetà. Gabriel Jesus — Il brasiliano prelevato dal City è la perla della ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 09:02:48 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Già 140 milioni investiti sul mercato, prossimo obiettivo l’ex milanista Paquetà: Arteta vuole riprendersi la Champions Dal nostro corrispondente Davide Chinellato 20 luglio– Londra (Inghilterra) Quasi 140 milioni di euro per. L’di Mikel Arteta non ha badato a spese per rifarsi il look, con l’obiettivo di lottare col meglio della Premier League ein Champions. Quattro acquisti già completati, un quinto, Oleksandar, per cui manca solo l’ufficialità. E la cifra investita sul mercato potrebbe salire ancora, perché nel mirino c’è sempre l’ex milanista Paquetà. Gabriel— Il brasiliano prelevato dal City è la perla della ...

Pubblicità

CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Udinese, ecco Masina. Arsenal, fatta per Zinchenko - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Il Siviglia tenta Luis Alberto. Arsenal, fatta per Zinchenko - La Gazzetta dello Sport - Fra___Rossi : @Magobobo98 @FredricMassara @TheDragonb0rnzx @Gazzetta_it Il mio esempio non era specificamente su Dybala. Facciamo… - IngridSherlyn2 : ?? In attesa dell’incontro tra Cairo e #Marotta, la Juventus studia delle alternative: in lizza ci sono #Milenkovic… - OdeonZ__ : LIVE Calciomercato - Fiorentina, Pulgar va al Flamengo. Arsenal, accordo per Zinchenko -

Jesus, Vieira e ora anche Zinchenko: l'Arsenal spende per tornare grande La Gazzetta dello Sport Jesus, Vieira e ora anche Zinchenko: l'Arsenal spende per tornare grande Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Quasi 140 milioni di euro per tornare grande. L’ ... Voglia di calcio in tv Ecco tutte le amichevoli trasmesse in estate Dazn, Sky e Sportitalia hanno acquistato i diritti di un nutrito pacchetto di partite precampionato. Ecco l'elenco ... Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Quasi 140 milioni di euro per tornare grande. L’ ...Dazn, Sky e Sportitalia hanno acquistato i diritti di un nutrito pacchetto di partite precampionato. Ecco l'elenco ...