Estate in diretta, Roberta Capua sotto choc: "Aggredita collega della Rai" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo l'aggressione subita da una giornalista del Giornale Rai ad Anzio, la conduttrice napoletana esprime la sua solidarietà alla collega e stigmatizza il gesto. In studio si commenta anche la sentenza sul caso Mollicone. Cerchiamo di capire meglio cosa sia successo. Roberta Capua è la co-conduttrice de La Vita in diretta Estate, format di Rai 1 presentato al fianco di Gianluca Semprini. Puntata delicatissima quella de La Vita in diretta Estate. Oltre alle tensioni sul caso Mollicone, se ne sono aggiunte altre per via dell'aggressione della giornalista Valeria Riccioni, inviata ad Anzio per il giornale Rai per seguire le indagini sull'omicidio Muratovic, il pugile rimasto ucciso con una coltellata dopo una lite. L'accaduto ha posto l'accento sul ...

