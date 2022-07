Draghi in Senato diretta | premier alla prova della fiducia | gli scenari | pronti due discorsi

Pubblicità

TeresaBellanova : Chi ancora continua a firmare gli appelli al Presidente Draghi lo fa perché c’è bisogno di serietà, sobrietà, rigor… - AlexBazzaro : ??Riassunto attuale: La capigruppo ha stabilito che dopo le comunicazioni di Draghi ci sarà voto di fiducia. Si… - Agenzia_Ansa : Crisi di governo: iniziano mercoledì alle 9.30 le comunicazioni del premier Mario Draghi in Senato. La giornata a p… - ultimora_pol : #Italia Governo, è il D-Day: Draghi riferisce al Senato, sembra cosa fatta il Draghi Bis. Segui il settimo giorno… - jopratix : RT @MinistroEconom1: Oggi si voterà la fiducia in Senato. Draghi alle 9:30 discenderà direttamente dal cielo accompagnato dagli Arcangeli. -

... limitandosi a sentire (come esige la Costituzione) i presidenti di Camera e. In mancanza di ... specie dopo gli accadimenti di ieri, con la visita mattutina di Enrico Letta dache ha ...Alle 9.30parlerà in. Le oltre cinque ore che trascorreranno tra le comunicazioni del premier e le dichiarazioni di voto dei partiti serviranno a trattare, a ricucire, o a confermare lo ...Manca pochissimo al discorso di Mario Draghi in Senato. Solo allora si saprà come andrà a finire la crisi di governo: intanto, però, possiamo ...Per il presidente Mattarella non ci sarebbero alternative ale elezioni anticipate se il presidente del Consiglio decidesse oggi di dimettersi ...