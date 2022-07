De Ligt, la frecciatina: «Io credo di essere uno che difende ma anche uno con qualità nel giocare il pallone» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una frecciatina più o meno velata alla Juventus, e forse ad Allegri, nelle prime dichiarazioni di De Ligt da calciatore del Bayern. Il difensore olandese ha detto di aver scelto di cambiare aria anche e soprattutto per questioni tattiche, di sentirsi più “adatto” al calcio di Nagelsmann piuttosto che a quello proposto nella sua esperienza in bianconero. «Penso che lo stile di gioco del Bayern – sia più simile a quello dell’Ajax, con cui ho giocato, mentre alla Juve era un po’ diverso. Io credo di essere uno che difende, ma anche uno con qualità nel giocare il pallone» Alla Bild, De Ligt ha riferito che a consigliargli il trasferimento è stato il tecnico della sua Nazionale. «A inizio estate avevo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 luglio 2022) Unapiù o meno velata alla Juventus, e forse ad Allegri, nelle prime dichiarazioni di Deda calciatore del Bayern. Il difensore olandese ha detto di aver scelto di cambiare ariae soprattutto per questioni tattiche, di sentirsi più “adatto” al calcio di Nagelsmann piuttosto che a quello proposto nella sua esperienza in bianconero. «Penso che lo stile di gioco del Bayern – sia più simile a quello dell’Ajax, con cui ho giocato, mentre alla Juve era un po’ diverso. Iodiuno che, mauno connelil» Alla Bild, Deha riferito che a consigliargli il trasferimento è stato il tecnico della sua Nazionale. «A inizio estate avevo ...

Pubblicità

napolista : #DeLigt, la frecciatina: «Io credo di essere uno che difende ma anche uno con qualità nel giocare il pallone» L’ol… - infoitsport : “Al Bayern giocherò in maniera diversa”, frecciatina di De Ligt alla Juventus? - Giovann14793883 : RT @MatthijsPog: Con questo voglio dire che è inutile che dite i campioni se ne scappano da qui, la Juventus non è per tutti. Nessuna frecc… - alekfiss : RT @MatthijsPog: Con questo voglio dire che è inutile che dite i campioni se ne scappano da qui, la Juventus non è per tutti. Nessuna frecc… - dwdeservesalife : RT @MatthijsPog: Con questo voglio dire che è inutile che dite i campioni se ne scappano da qui, la Juventus non è per tutti. Nessuna frecc… -