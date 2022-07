Crisi di governo, la solitudine di Conte e i 20 sicuri di lasciare il M5s: «E ora come ne esco?» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Triste, solitario y final. Nel giorno in cui Mario Draghi è atteso in Senato alle 9,30 per la fiducia o le dimissioni Giuseppe Conte sa che comunque vada sarà un insuccesso. Una ventina di eletti è convinta di votare la fiducia al governo Draghi a prescindere dall’indicazione del Movimento 5 Stelle. E una trentina invece è convinta che sia giusto negargliela anche se all’ultimo l’ex Avvocato del Popolo dicesse sì. In mezzo (al guado) c’è lui. Che sa di giocarsi molto, se non tutto il suo futuro politico tra oggi e il giorno delle elezioni. «Decideremo in Aula, c’è ancora una notte per pensarci», aveva detto proprio Conte ai parlamentari M5s chiudendo l’ultima assemblea-fiume. Ma con i suoi interlocutori non sembra così sicuro: «Ma io che devo fare? come ne esco da questa vicenda?». Triste, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Triste, solitario y final. Nel giorno in cui Mario Draghi è atteso in Senato alle 9,30 per la fiducia o le dimissioni Giuseppesa che comunque vada sarà un insuccesso. Una ventina di eletti è convinta di votare la fiducia alDraghi a prescindere dall’indicazione del Movimento 5 Stelle. E una trentina invece è convinta che sia giusto negargliela anche se all’ultimo l’ex Avvocato del Popolo dicesse sì. In mezzo (al guado) c’è lui. Che sa di giocarsi molto, se non tutto il suo futuro politico tra oggi e il giorno delle elezioni. «Decideremo in Aula, c’è ancora una notte per pensarci», aveva detto proprioai parlamentari M5s chiudendo l’ultima assemblea-fiume. Ma con i suoi interlocutori non sembra così sicuro: «Ma io che devo fare?neda questa vicenda?». Triste, ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - TV7Benevento : Crisi governo, Draghi alla prova della fiducia in Senato - - fisco24_info : Crisi governo, Draghi alla prova della fiducia in Senato: (Adnkronos) - Ieri gli incontri a Palazzo Chigi con Pd e… -