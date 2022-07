Bimbo di 4 anni morto annegato in una piscina per adulti

Pubblicità

Viterbo, 20 lug. " Un bambino di 4è morto annegato in una piscina polisportiva a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione il piccolo avrebbe scavalcato un muretto e sarebbe arrivato alla piscina ...Un bambino di 4è morto annegato in una piscina di una polisportiva a Grotte di Castro, centro nella provincia di Viterbo. In base ad una prima ricostruzione il piccolo avrebbe scavalcato un muretto e avrebbe ...Un fiocco rosa particolare, all’ospedale Perrino di Brindisi, il secondo in poche settimane. Una donna di 53 anni ha dato alla luce una bimba. Solo poche settimane fa era stata una donna di 58 anni a ...In provincia di Viterbo, a Grotte di Castro, è annegato un bimbo di 4 anni che avrebbe scavalcato un muretto per raggiungere l'acqua alta.