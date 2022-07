Atp Gstaad 2022: programma e orari di giovedì 21 luglio con Berrettini (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Gstaad 2022, in riferimento alla giornata di giovedì 21 luglio. Dominic Thiem e Federico Delbonis apriranno le danze sul Centrale svizzero, ossia la Roy Emerson Arena: scontro che promette spettacolo. In campo anche l’italiano Matteo Berrettini, beneficiario di un bye all’esordio e opposto al francese Richard Gasquet; sarà un ritorno per il romano, dopo la sfortunata positività al Coronavirus nel contesto di Wimbledon. Di scena inoltre la testa di serie numero 1, Casper Ruud, il quale sfiderà Jiri Lehecka. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO ATP 250 Gstaad 2022 (GIOVEDI 21 luglio) ROY EMERSON ARENA dalle ore 10.30 – (PR) Thiem vs ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, in riferimento alla giornata di21. Dominic Thiem e Federico Delbonis apriranno le danze sul Centrale svizzero, ossia la Roy Emerson Arena: scontro che promette spettacolo. In campo anche l’italiano Matteo, beneficiario di un bye all’esordio e opposto al francese Richard Gasquet; sarà un ritorno per il romano, dopo la sfortunata positività al Coronavirus nel contesto di Wimbledon. Di scena inoltre la testa di serie numero 1, Casper Ruud, il quale sfiderà Jiri Lehecka. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO ATP 250(GIOVEDI 21) ROY EMERSON ARENA dalle ore 10.30 – (PR) Thiem vs ...

