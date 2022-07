Vicino alla Via Lattea un buco nero dormiente: cosa è stato scoperto (Di martedì 19 luglio 2022) Sarebbe stato individuato un buco nero classificato ‘dormiente’ nei pressi della Via Lattea, sede di diversi accumuli stellari ed il più delle volte al centro delle osservazioni degli astronomi che studiano i processi che modellano le galassie. Gli esperti sostengono che tale buco nero sia dotato di una massa più grande del Sole di circa nove volte e che non emana enormi livelli di raggi X; inoltre, risulta anche il primo di questo genere ad essere stato rilevato fuori dalla nostra galassia. Come ripota l’agenzia di stampa ANSA, tale scoperta è merito di un team di ricerca di livello internazionale coordinato dall’Università Cattolica di Lovanio, in Belgio, e famoso come la ‘polizia dei buchi neri’ dopo aver inanellato varie ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Sarebbeindividuato unclassificato ‘’ nei pressi della Via, sede di diversi accumuli stellari ed il più delle volte al centro delle osservazioni degli astronomi che studiano i processi che modellano le galassie. Gli esperti sostengono che talesia dotato di una massa più grande del Sole di circa nove volte e che non emana enormi livelli di raggi X; inoltre, risulta anche il primo di questo genere ad essererilevato fuori dnostra galassia. Come ripota l’agenzia di stampa ANSA, tale scoperta è merito di un team di ricerca di livello internazionale coordinato dall’Università Cattolica di Lovanio, in Belgio, e famoso come la ‘polizia dei buchi neri’ dopo aver inanellato varie ...

