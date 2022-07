Usa, trans detenuto con le donne mette incinta due compagne di cella: meraviglie dell’inclusività (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug — Un trans incarcerato in una prigione femminile del New Jersey — ma evidentemente dotato di arnese riproduttivo nonostante si autopercepisse come «donna» — ha messo incinta altre due detenute, costringendo i funzionari della struttura a trasferirlo in un altro istituto detentivo. Lo rivela il NYPost. trans mette incinta altre due detenute Uomini vestiti da donne in carceri femminili: non era difficile prevedere cosa sarebbe successo. Questo appare particolarmente vero nel caso di Demi Minor, 27 anni, che si trova a scontare una condanna a 30 anni per omicidio colposo nell’Edna Mahan Correctional Facility for Women, istituto che non prevede l’intervento chirurgico di «riassegnazione di genere» per ospitare persone trans. In seguito ai malaugurati «episodi» ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug — Unincarcerato in una prigione femminile del New Jersey — ma evidentemente dotato di arnese riproduttivo nonostante si autopercepisse come «donna» — ha messoaltre due detenute, costringendo i funzionari della struttura a trasferirlo in un altro istituto detentivo. Lo rivela il NYPost.altre due detenute Uomini vestiti dain carceri femminili: non era difficile prevedere cosa sarebbe successo. Questo appare particolarmente vero nel caso di Demi Minor, 27 anni, che si trova a scontare una condanna a 30 anni per omicidio colposo nell’Edna Mahan Correctional Facility for Women, istituto che non prevede l’intervento chirurgico di «riassegnazione di genere» per ospitare persone. In seguito ai malaugurati «episodi» ...

