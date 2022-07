Un altro domani, trama 20 luglio 2022: Maria e Cloe al centro dei pettegolezzi (Di martedì 19 luglio 2022) Maria e Cloe saranno il bersaglio dei pettegolezzi e degli sfottò di tutto il paesello ad Un altro domani. La figlia di Elena, tempo prima, ha provato a baciare la sua amica del cuore e lei, dopo aver preso coscienza dei sentimenti di Maria nei suoi confronti, ha deciso di allontanarla e troncare il loro rapporto di amicizia. Ribero, però, dispiaciuto per la situazione e non conoscendo i veri motivi dietro la rottura tra le due amiche, ha provato a farle riavvicinare, provocando l'ira di Cloe. Quest'ultima, stanca dell'atteggiamento del fidanzato, gli ha finalmente rivelato che Maria ha provato a baciarla e lei ha preferito mettere le distanze tra loro. Il ragazzo, nonostante avesse promesso di non dire niente a nessuno, ha raccontato tutto ad un suo ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 19 luglio 2022)saranno il bersaglio deie degli sfottò di tutto il paesello ad Un. La figlia di Elena, tempo prima, ha provato a baciare la sua amica del cuore e lei, dopo aver preso coscienza dei sentimenti dinei suoi confronti, ha deciso di allontanarla e troncare il loro rapporto di amicizia. Ribero, però, dispiaciuto per la situazione e non conoscendo i veri motivi dietro la rottura tra le due amiche, ha provato a farle riavvicinare, provocando l'ira di. Quest'ultima, stanca dell'atteggiamento del fidanzato, gli ha finalmente rivelato cheha provato a baciarla e lei ha preferito mettere le distanze tra loro. Il ragazzo, nonostante avesse promesso di non dire niente a nessuno, ha raccontato tutto ad un suo ...

