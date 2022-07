Uber dovrà risarcire 65mila disabili: altra lezione per i fan delle multinazionali (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug – Nuovi guai per Uber. La multinazionale americana, accusata di discriminazione contro i passeggeri disabili, dovrà risarcire 65mila passeggeri degli Stati Uniti. E’ quanto stabilito dall’accordo raggiunto da Uber con il Dipartimento di giustizia statunitense. Il colosso del servizio di trasporto automobilistico privato ha accettato di pagare circa 2 milioni di dollari per risolvere la controversia. Così Uber dovrà risarcire i passeggeri disabili Per l’esattezza, come specificato sul sito del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, l’accordo in questione prevede la cancellazione delle tasse sui tempi di attesa per i passeggeri disabili, oltre al pagamento di 1.738.500 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug – Nuovi guai per. La multinazionale americana, accusata di discriminazione contro i passeggeripasseggeri degli Stati Uniti. E’ quanto stabilito dall’accordo raggiunto dacon il Dipartimento di giustizia statunitense. Il colosso del servizio di trasporto automobilistico privato ha accettato di pagare circa 2 milioni di dollari per risolvere la controversia. Cosìi passeggeriPer l’esattezza, come specificato sul sito del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, l’accordo in questione prevede la cancellazionetasse sui tempi di attesa per i passeggeri, oltre al pagamento di 1.738.500 ...

