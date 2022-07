Torino, per la trequarti spunta il nome di Zajc (Di martedì 19 luglio 2022) Il Torino sta cercando un rinforzo da consegnare a Juric per la trequarti: l’ultima idea è quella di Zajc Il Torino sta cercando un rinforzo da consegnare a Juric per la trequarti: l’ultima idea è quella di Zajc. Secondo quanto riportato da Toro.it, i granata con il diesse Vagnati avrebbero messo nel mirino l’ex Empoli ora in Turchia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Ilsta cercando un rinforzo da consegnare a Juric per la: l’ultima idea è quella diIlsta cercando un rinforzo da consegnare a Juric per la: l’ultima idea è quella di. Secondo quanto riportato da Toro.it, i granata con il diesse Vagnati avrebbero messo nel mirino l’ex Empoli ora in Turchia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

romeoagresti : Dirigenti #Juve attesi in giornata a Milano per incontrare il #Toro: i bianconeri sono pronti a formalizzare l’offe… - Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - DiMarzio : .@Inter, terminato l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer. Nessun rilancio: presentata offerta da 30 milioni… - Rastech77 : RT @NicoSchira: Nel giorno di Gleison #Bremer va ricordato chi lo scoprì nell’estate 2018, portandolo al #Torino per soli €5M: Gianluca #Pe… - edscheeks : RT @team_world: Tra un 'che caldo' e l'altro, ricordiamoci di fare un ripasso veloce delle Fan Action organizzate da voi per i concerti di… -