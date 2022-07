Stasera ultima puntata dello show di Rai2 dedicato agli artisti di strada che ha già un vincitore non in gara, Nek (Di martedì 19 luglio 2022) Chi sarà il Miglior artista di strada d’Italia 2022? Lo scopriremo Stasera in prima serata nella quarta e ultima puntata di Dalla strada al palco, lo show di Rai2 condotto da Nek, dedicato ai busker e alle loro esibizioni che si concluderà con l’assegnazione del titolo. Al vincitore andranno anche i 10.000 euro in gettoni d’oro del montepremi. Nek esordisce come conduttore a “Dalla strada al palco” (Foto Ufficio stampa) Leggi anche › La prima volta di Nek: su Rai 2 conduce “Dalla strada al palco”, festival degli artisti di strada Chi sono finalisti di Dalla ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 luglio 2022) Chi sarà il Miglior artista did’Italia 2022? Lo scopriremoin prima serata nella quarta edi Dallaal palco, lodicondotto da Nek,ai busker e alle loro esibizioni che si concluderà con l’assegnazione del titolo. Alandranno anche i 10.000 euro in gettoni d’oro del montepremi. Nek esordisce come conduttore a “Dallaal palco” (Foto Ufficio stampa) Leggi anche › La prima volta di Nek: su Rai 2 conduce “Dallaal palco”, festival deglidiChi sono finalisti di Dalla ...

Pubblicità

hanyaukux : Il mio ragazzo (lo chiamavano tempismo perfetto LOL) mi ha chiamata proprio mentre piangevo come una scema e cercav… - ChilErminia : RT @RaiStoria: Stasera #19luglio alle 23:30 su #RaiStoria “Paolo Borsellino, l’ultima stagione” a 30 anni dalla strage di Via D'Amelio. htt… - FraLauricella : RT @RaiStoria: Stasera #19luglio alle 23:30 su #RaiStoria “Paolo Borsellino, l’ultima stagione” a 30 anni dalla strage di Via D'Amelio. htt… -