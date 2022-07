Scienza | un innovativo braccio robotico porterà campioni di Marte sulla Terra

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 luglio 2022) Unlungo 2,5 metri atterrera’ sul Pianeta Rosso entro la fine del decennio per portare, per la prima volta nella storia,del suolo di: Leonardo ha firmato oggi, al Farnborough International Airshow, un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per progettare, produrre, integrare e testare il Sample Transfer Arm per il programma Mars Sample Return, guidato dalla NASA in collaborazione con l’ESA. Dopo il successo della fase di studio e prototipizzazione, Leonardo, a capo di un consorzio europeo, sara’ ora responsabile dello sviluppo del sistema fino alle prime operazioni su. Con consegna prevista entro il 2025, ilsara’ installato sul Sample Retrieval Lander della ...