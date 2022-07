Russia, multa da 21 miliardi di rubli a Google per la diffusione di notizie sulla guerra in Ucraina (Di martedì 19 luglio 2022) Nel mirino dell'autorità russa è finito YouTube: secondo il Cremlino non ha cancellato 'fake news' sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 luglio 2022) Nel mirino dell'autorità russa è finito YouTube: secondo il Cremlino non ha cancellato 'fake news' sul ...

Pubblicità

antonie85321896 : RT @ilpost: La Russia ha condannato Google a pagare 21 miliardi di rubli per non aver limitato la diffusione di notizie sulla guerra in Ucr… - pincopa02997127 : RT @_NSA__: ???? La #Russia multa il gigante della Big Tech #Google con un'enorme multa di 366 milioni di dollari per non aver cancellato 'in… - stedeaz : RT @ilpost: La Russia ha condannato Google a pagare 21 miliardi di rubli per non aver limitato la diffusione di notizie sulla guerra in Ucr… - BeltramoPaolo : Andateci voi putinisti a vivere in Russia. - blogLinkes : Sanzioni in Russia, Putin ammette le 'difficoltà colossali' nel settore hi-tech. Multa milionaria per Google… -