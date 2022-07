Rototom Sunsplash 2022 | il tempio del reggae europeo torna a ruggire

Pubblicità

Agenzia ANSA

E' in calendario dal 16 al 22 agosto prossimi, a Benicàssim (Spagna), la 27ma edizione del, festival europeo già premiato dall'Unesco nel 2010 con un riconoscimento come evento che promuove la cultura della pace. Dopo due anni di silenzio imposti dall'emergenza Covid, il ...Al via dal 16 al 22 agosto a Benicàssim (Spagna) la 27/a edizione del, il festival europeo del reggae, già premiato dall'UNESCO per la cultura della pace. Nei 7 giorni della manifestazione oltre 100 artisti da 20 paesi di tutto il mondo, più di 50 ... Rototom Sunsplash, riparte il festival europeo del reggae I Devon & Jah Brothers si esibiscono nel 2016 al Rototom Sunsplash a Benicàssim (Spagna), suonano in apertura ai concerti italiani di artisti come la leggenda del reggae Max Romeo e dei sardi Train to ...«Es una revolución total». Un inno all’amore e alla libertà. Un incrocio di popoli e di suoni che dal Cile approdano in Cilento. Il Dum Dum Republic si trasforma ...