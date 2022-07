RISULTATI | SIW Summer System Episode #65 19 07 2022

(Di martedì 19 luglio 2022) Idella seconda puntata del nuovo format estivo didella SIW (visibile sul Canale Twitch e Youtube della SIW) andato in scena Martedì: Sword Tournament for #1 Contender SIW Italian Title – QuartiBon Giovanni batte Lucifer Brox e accede alle semifinali SIW WILD TitleIvan Blake (c) w/Emily Ramirez & Lucifer Brox batte Ivan Lacroix e mantiene il Titolo

SIW Tuesday Night "Summer" System #65 - Risultati SIW Tuesday night System #64: Hair vs Mask targato Beer Club, inizia lo Sword Tournament con il match tra Leon Chiro e Joseph Conners.SIW Tuesday Night System 63: Ivan Blake difende il Titolo WILD dall'assalto di Koura, i Most Wanted continuano il loro percorso da "Split or Alive".