Pubblicità

padovesi58a : Rigenerazione urbana, giro affari da 1 mld e meno emissioni - fisco24_info : Rigenerazione urbana, giro affari da 1 mld e meno emissioni: Studio di Ambrosetti su modello Chorus Life di Bergamo - MaestroSMorra : @TgrRaiCampania #Nisida #Bagnoli #Coroglio #BeniComuni #zonarossa Dopo 30 anni e 20 governi, speriamo che sia la… - MaestroSMorra : @mattinodinapoli #Nisida #Bagnoli #Coroglio #BeniComuni #zonarossa Dopo 30 anni e 20 governi, speriamo che sia la… - ConilSud : Le biblioteche comunali come luoghi di inclusione e spazi di rigenerazione urbana. E' online la seconda edizione de… -

Agenzia ANSA

Può attivare un giro d'affari di quasi un miliardo un progetto disu un'area cittadina abbandonata e riportata alla vita. Lo dimostra il caso di Chorus Life realizzato a Bergamo da Costim e oggetto di uno studio di The European House - ...L'obiettivo è quello di valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali nel Sud Italia come luoghi di inclusione sociale e spazi di. Cinquecentomila euro sono messi a ... Rigenerazione urbana, giro affari da 1 mld e meno emissioni - Economia TORINO, 19 LUG - Può attivare un giro d'affari di quasi un miliardo un progetto di rigenerazione urbana su un'area cittadina abbandonata e riportata alla vita. Lo dimostra il caso di Chorus Life reali ...(FERPRESS) – Vicenza, 19 LUG -Nei giorni scorsi la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli esiti dell’istruttoria condotta sulle manifestazioni di interesse per l’individuazione delle Aree urbane ...