Napoli alla ricerca di un vice Meret: spunta un nuovo nome per la porta azzurra (Di martedì 19 luglio 2022) Con un post sui suoi profili social, David Ospina saluta il Napoli ricordando l’amore e l’affetto ricevuto dalla città e dai tifosi nei quattro anni in maglia azzurra. Il colombiano, con il trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Nassr, ha lasciato un vuoto, ancora non colmato, nella rosa di Luciano Spalletti. Con il rinnovo ormai definito di Meret, la società continua la ricerca per un nuovo portiere, che come richiesto dall’allenatore, dovrà rispettare determinati parametri: affidabile, di esperienza e che sia almeno alla pari di Meret. Ivica Ivusic (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images) Questione portiere: chi affiancare a Meret Le suggestioni verso Kepa (Chelsea) e Keylor Navas (Psg) sembrano irraggiungibili per gli ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 luglio 2022) Con un post sui suoi profili social, David Ospina saluta ilricordando l’amore e l’affetto ricevuto dcittà e dai tifosi nei quattro anni in maglia. Il colombiano, con il trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Nassr, ha lasciato un vuoto, ancora non colmato, nella rosa di Luciano Spalletti. Con il rinnovo ormai definito di, la società continua laper unportiere, che come richiesto dall’allenatore, dovrà rispettare determinati parametri: affidabile, di esperienza e che sia almenopari di. Ivica Ivusic (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images) Questione portiere: chi affiancare aLe suggestioni verso Kepa (Chelsea) e Keylor Navas (Psg) sembrano irraggiungibili per gli ...

