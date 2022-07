Milan, tutto su De Ketelaere: si punta a chiudere entro i prossimi giorni (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri pronti ad affondare il colpo per De Ketelaere e puntano a chiudere entro i prossimi giorni Charles De Ketelaere continua ad essere l’obiettivo numero uno per il Milan. I rossoneri, secondo quanto riportato da tuttosport, nelle ultime ore formuleranno un’altra offerta ufficiale al Bruges alzando la cifra proposta e arrivando vicino al prezzo chiesto dal club belga; tra parte fissa e bonus. L’accordo con il giocatore c’è da tempo, un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. La volontà è di chiudere entro questa settimana per regalare a Stefano Pioli il primo botto estivo di mercato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato: i rossoneri pronti ad affondare il colpo per Deno aCharles Decontinua ad essere l’obiettivo numero uno per il. I rossoneri, secondo quanto riportato dasport, nelle ultime ore formuleranno un’altra offerta ufficiale al Bruges alzando la cifra proposta e arrivando vicino al prezzo chiesto dal club belga; tra parte fissa e bonus. L’accordo con il giocatore c’è da tempo, un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. La volontà è diquesta settimana per regalare a Stefano Pioli il primo botto estivo di mercato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSU ...

