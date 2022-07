Marelli - I creditori approvano un nuovo piano di ristrutturazione e rilancio

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 luglio 2022) Lacompie un primo passo per uscire da una situazione di stallo finanziario che dura ormai da diversi mesi. IdellaHoldings, titolari di oltre il 90% del debito bancario, hanno approvato unche rilanci le attività dell'azienda di componentistica giapponese nata dalla fusione della Magneticon la Calsonic Kansei.  Nuovi capitali e meno debiti. Ilverte, in particolare, sulla del capitale tramite la riduzione dell'indebitamento nei confronti del ceto bancario e l'iniezione di nuovi capitali da parte dell'azionista di maggioranza, la società di private equity KKR. L'operazione, finalizzata a garantire la stabilità finanziaria necessaria per consentire alla società di ritornare su un ...