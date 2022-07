LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: andata la fuga, ci sono Vlasov e Caruso. Gruppo a 6? (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.51 Ricordiamo la situazione: davanti Gougeard, a un minuto ventotto inseguitori, tra i quali Vlasov e Caruso. 13.47 A tirare sempre la Jumbo-Visma con Benoot. 13.44 6’28” il vantaggio dei fuggitivi sul plotone. 13.40 Terminato il GPM non finisce la salita, ora un altro strappo per i corridori. 13.38 Fuggitivi che hanno scollinato anche sul secondo GPM: primo Gougeard davanti nuovamente a Bissegger. Non coglie punti Geschke in Maglia a Pois. 13.35 Zimmermann si è rialzato, a breve verranno raggiunti anche Simmons e Matthews. 13.32 Gruppo Maglia Gialla a 6?. 13.30 Ora si allontanano definitivamente Simmons, Zimmermann e Matthews. 13.28 145 chilometri all’arrivo. 13.26 Gougeard ha 43” ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.51 Ricordiamo la situazione: davanti Gougeard, a un minuto ventotto inseguitori, tra i quali. 13.47 A tirare sempre la Jumbo-Visma con Benoot. 13.44 6’28” il vantaggio dei fuggitivi sul plotone. 13.40 Terminato il GPM non finisce la salita, ora un altro strappo per i corridori. 13.38 Fuggitivi che hanno scollinato anche sul secondo GPM: primo Gougeard davanti nuovamente a Bissegger. Non coglie punti Geschke in Maglia a Pois. 13.35 Zimmermann si è rialzato, a breve verranno raggiunti anche Simmons e Matthews. 13.32Maglia Gialla a 6?. 13.30 Ora si allontanano definitivamente Simmons, Zimmermann e Matthews. 13.28 145 chilometri all’arrivo. 13.26 Gougeard ha 43” ...

