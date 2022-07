LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Palumbo ai quarti nel fioretto! Promossi Di Veroli e Vismara (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma Errigo-Shi 6-3 Scatenata Errigo Errigo-Shi 4-3 Ottima la scelta di tempo dell’azzurra Errigo-Shi 3-3 Di nuovo in parità Errigo-Shi 3-2 Accorcia le distanze la cinese Errigo-Shi 3-1 doppia stoccata in allungo dell’azzurra Errigo-Shi 1-1 La reazione della cinese Errigo-Shi 1-0 15.05: La romena Boldor è la quarta qualificata per i quarti di finale 15.01: Ai quarti di finale del fioretto donne vanno la statunitense Kiefer nella parte alta dove ci sono le azzurre e la francese Thibus nella parte bassa Palumbo VOLA AI quarti DI FINALE!!! Sconfitta 15-10 la tedesca Ebert che rappresentava uno scoglio duro da superare ma netto è stato il dominio dell’azzurra che non ha avuto ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIErrigo-Shi 6-3 Scatenata Errigo Errigo-Shi 4-3 Ottima la scelta di tempo dell’azzurra Errigo-Shi 3-3 Di nuovo in parità Errigo-Shi 3-2 Accorcia le distanze la cinese Errigo-Shi 3-1 doppia stoccata in allungo dell’azzurra Errigo-Shi 1-1 La reazione della cinese Errigo-Shi 1-0 15.05: La romena Boldor è la quarta qualificata per idi finale 15.01: Aidi finale del fioretto donne vanno la statunitense Kiefer nella parte alta dove ci sono le azzurre e la francese Thibus nella parte bassaVOLA AIDI FINALE!!! Sconfitta 15-10 la tedesca Ebert che rappresentava uno scoglio duro da superare ma netto è stato il dominio dell’azzurra che non ha avuto ...

