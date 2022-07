L’Inghilterra non dà nulla per scontato mentre la Spagna giura di attenersi al loro stile (Di martedì 19 luglio 2022) Breaking: L’Inghilterra riprenderà la sua ricerca per la gloria di Euro 2022 mercoledì mentre i quarti di finale iniziano a Brighton. La squadra di Sarina Wiegman affronterà la Spagna all’AMEX Stadium sperando di consolidare un’imperiosa progressione come vincitrice del Gruppo A che ha segnato 14 gol a favore e nessuno contro. Qui, l’agenzia di stampa della PA dà un’occhiata a cosa ci aspetta. Le leonesse restano calme La skipper inglese Leah Williamson tiene i piedi ben saldi per terra (Gareth Fuller/PA) Il capitano delL’Inghilterra Leah Williamson non dà nulla per scontato mentre punta alla gloria di Euro 2022. Il boss dell’Irlanda del Nord Kenny Shiels ha dichiarato dopo la sconfitta per 5-0 della sua squadra contro le Lionesses che sarebbe stato un “enorme ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) Breaking:riprenderà la sua ricerca per la gloria di Euro 2022 mercoledìi quarti di finale iniziano a Brighton. La squadra di Sarina Wiegman affronterà laall’AMEX Stadium sperando di consolidare un’imperiosa progressione come vincitrice del Gruppo A che ha segnato 14 gol a favore e nessuno contro. Qui, l’agenzia di stampa della PA dà un’occhiata a cosa ci aspetta. Le leonesse restano calme La skipper inglese Leah Williamson tiene i piedi ben saldi per terra (Gareth Fuller/PA) Il capitano delLeah Williamson non dàperpunta alla gloria di Euro 2022. Il boss dell’Irlanda del Nord Kenny Shiels ha dichiarato dopo la sconfitta per 5-0 della sua squadra contro le Lionesses che sarebbe stato un “enorme ...

