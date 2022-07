Lecce: nessuno lo vede più in giro, era morto da una settimana in casa (Di martedì 19 luglio 2022) Tragedia questo pomeriggio nel Salento . Ad Aradeo un uomo di 75 anni è stato trovato morto nella sua casa di via Dante. A dare l'allarme sono stati i vicini, preoccupati dal non vederlo uscire da ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) Tragedia questo pomeriggio nel Salento . Ad Aradeo un uomo di 75 anni è stato trovatonella suadi via Dante. A dare l'allarme sono stati i vicini, preoccupati dal nonrlo uscire da ...

