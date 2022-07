La Roma cede allo Sporting 3-2 sotto gli occhi di Dybala (Di martedì 19 luglio 2022) Fresca del suo nuovo acquisto, Paulo Dybala, che ha fatto il tifo per la sua nuova squadra, la Roma è scesa in campo oggi per un match valido per i test pre-stagionali, sfidando lo Sporting. Una partita complicata. con i portoghesi che si sono portati in vantaggio grazie a Pedro Goncalves al 29?. Due minuti dopo l’autorete di Inacio ha rimesso in gioco la Roma, che ha però faticato anche nel secono tempo. Lo stesso Inacio ha trovato subito il riscatto per l’errore commesso e al 53? riporta in vantaggio lo Sporting. Al 69?, poi, Pellegrini trova la rete del pareggio, ma all’86’ Tabata regala allo Sporting il gol della vittoria. Tra Sporting e Roma finisce 3-2. Mourinho continuerà a lavorare con i suoi in vista della nuova stagione, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Fresca del suo nuovo acquisto, Paulo, che ha fatto il tifo per la sua nuova squadra, laè scesa in campo oggi per un match valido per i test pre-stagionali, sfidando lo. Una partita complicata. con i portoghesi che si sono portati in vantaggio grazie a Pedro Goncalves al 29?. Due minuti dopo l’autorete di Inacio ha rimesso in gioco la, che ha però faticato anche nel secono tempo. Lo stesso Inacio ha trovato subito il riscatto per l’errore commesso e al 53? riporta in vantaggio lo. Al 69?, poi, Pellegrini trova la rete del pareggio, ma all’86’ Tabata regalail gol della vittoria. Trafinisce 3-2. Mourinho continuerà a lavorare con i suoi in vista della nuova stagione, ...

Pubblicità

Lele030101 : @marbellapelato Stilo classifica per qualità mercato prime 6 campionato 21/22: 2)Juve Roma 3)Inter (se non cede skr… - ZonaBianconeri : RT @vibesjuve: #Zaniolo: La #Roma non lo cede se non per un offerta vantaggiosa. La Juve offre: Prestito con obbligo O cash e contropartit… - vibesjuve : #Zaniolo: La #Roma non lo cede se non per un offerta vantaggiosa. La Juve offre: Prestito con obbligo O cash e con… - NapoliFCNews : Zaniolo Napoli, azzurri sullo sfondo: la Roma lo cede per 40 milioni #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN - Venom_1908 : Facciamo un esempio grottesco, Barella ha l'accordo da mesi con la Roma, la Roma offre all'Inter 80 milioni, arriva… -