Il Trono di Spade resta la serie più piratata nel 2022 (Di martedì 19 luglio 2022) La serie Il Trono di Spade è ancora la serie più piratata nel 2022, lasciandosi alle spalle titoli molto popolari come Euphoria e Friends. Il Trono di Spade è attualmente, nonostante si sia conclusa ben 3 anni fa, la serie più piratata del 2022, come rivela una nuova analisi compiuta da USwitch. Il progetto tratto dai romanzi di George R.R. Martin guida la classifica dei titoli con il maggior numero di ricerche online riguardanti gli streaming illegali. Con la media di 8560 ricerche mensili, Il Trono di Spade ha sfruttato l'attesa per lo spinoff House of the Dragon per superare anche Euphoria, la popolarie serie targata HBO con star Zendaya che non va ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 luglio 2022) LaIldiè ancora lapiùnel, lasciandosi alle spalle titoli molto popolari come Euphoria e Friends. Ildiè attualmente, nonostante si sia conclusa ben 3 anni fa, lapiùdel, come rivela una nuova analisi compiuta da USwitch. Il progetto tratto dai romanzi di George R.R. Martin guida la classifica dei titoli con il maggior numero di ricerche online riguardanti gli streaming illegali. Con la media di 8560 ricerche mensili, Ildiha sfruttato l'attesa per lo spinoff House of the Dragon per superare anche Euphoria, la popolarietargata HBO con star Zendaya che non va ...

Pubblicità

ValerioMinnella : > gliel'abbiamo data su. ?? Però il film l'abbiamo visto. ?? Come abbiamo visto 'Dragonheart' e 'Dragon Trainer', m… - gameoftommi : le persone a cui sta simpatica aria in pll saranno sicuramente le stesse che parteggiano per casa stark nel trono d… - fanpage : HBO ha diffuso un nuovo video che contiene immagini inedite di #HouseoftheDragon , prequel de Il trono di spade - luc3po : oddio il trono le spade gli stendardi targaryen mi tiro subito un segone - boostap : RT @Zucco925: @boostap Il primo libro del trono di spade, pure con la copertina rigida, mannaggia la volta che l'ho prestato -