Pubblicità

sportli26181512 : Il fattore Brehme, le galline e la boxe: 10 cose che non sapete su Gleison Bremer: Il fattore Brehme, le galline e… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Il fattore Brehme, le galline e la boxe: 10 cose che non sapete su Gleison Bremer - H6CE_ : il fattore Brehme, Werder Bremer, i musicanti di Bremer... - Gazzetta_it : Il fattore Brehme, le galline e la boxe: 10 cose che non sapete su Gleison Bremer -

Sky Sport

Viveva in una fattoria, si chiama così in onore die sfrecciava sui cento metri in 11 secondi. Ecco dieci cose che non sai di lui. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...... sia per la rivalità con la Juve, che per le tensioni in campo, e questopuò pesare sui ... E Matthaeus insieme aci ha dato tanto, i tedeschi avevano una mentalità importante. Mi ricordo ... Inter, Gosens: "Qui grazie alla mia mentalità. Brehme e Matthaus idoli"