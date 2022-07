Grande Fratello Vip, salta la trattativa con un ex calciatore famosissimo (e non si tratta del figlio di Maradona) (Di martedì 19 luglio 2022) Niente GF Vip 7 per Diego Armando Maradona Junior. Il figlio del celebre calciatore argentino ha smentito il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, confermando di stare bene così. GF Vip 7, salta la trattativa con un ex calciatore famosissimo Secondo the pipol tv, Diego Armando sarebbe dovuto entrare lo scorso anno: “Era stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 luglio 2022) Niente GF Vip 7 per Diego ArmandoJunior. Ildel celebreargentino ha smentito il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, confermando di stare bene così. GF Vip 7,lacon un exSecondo the pipol tv, Diego Armando sarebbe dovuto entrare lo scorso anno: “Era stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

