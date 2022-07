**Governo: Letta, 'nostro auspicio maggioranza confermi fiducia a Draghi'** (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Il nostro auspicio è che la maggioranza che ha sostenuto il governo Draghi confermi domani il voto di fiducia". Così Enrico Letta alla Festa dell'Unità di Roma. Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Ilè che lache ha sostenuto il governodomani il voto di". Così Enricoalla Festa dell'Unità di Roma.

