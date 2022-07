Fedez, le lacrime del cantante per l’evento inaspettato (Di martedì 19 luglio 2022) I fan sono rimasti senza parole nel vedere Fedez scoppiare a piangere, senza riuscire a trattenere l’emozione. Scopriamo a cosa sono dovute le lacrime del noto cantante urban. Il marito dell’influencer Chiara Ferragni non si sarebbe mai aspettato che si verificasse proprio adesso un evento che aveva atteso per tanto tempo. Fedez-Altranotizia-(Fonte: Google)Fedez è scoppiato a piangere non appena ha realizzato davvero quello che è successo nelle scorse ore. Ecco il motivo del suo pianto. Fedez, il pianto inaspettato del famoso cantante Come tutti saprete già, il cantante Fedez nei mesi scorsi ha vissuto una vicenda non facile, che l’ha coinvolto in prima persona. Il famoso artista di musica urban, ... Leggi su altranotizia (Di martedì 19 luglio 2022) I fan sono rimasti senza parole nel vederescoppiare a piangere, senza riuscire a trattenere l’emozione. Scopriamo a cosa sono dovute ledel notourban. Il marito dell’influencer Chiara Ferragni non si sarebbe mai aspettato che si verificasse proprio adesso un evento che aveva atteso per tanto tempo.-Altranotizia-(Fonte: Google)è scoppiato a piangere non appena ha realizzato davvero quello che è successo nelle scorse ore. Ecco il motivo del suo pianto., il piantodel famosoCome tutti saprete già, ilnei mesi scorsi ha vissuto una vicenda non facile, che l’ha coinvolto in prima persona. Il famoso artista di musica urban, ...

Pubblicità

_nevealsole : OGGI FESTA NAZIONALE: VITTORIA DOPO AVER FATTO SUDARE FEDEZ E MEZZA ITALIA, HA DETTO “PAPÀ”, lacrime di gioia colpi… - zero_branco : scusate ma se uno pubblica un video nel quale annuncia in lacrime che sta combattendo per la vita mi aspetto di non… - paolapia95 : RT @_cielodiperle: sto ridendo da 10 minuti con le lacrime per la descrizione ?????? fedez e gianni il duo di cui avevo bisogno - _cielodiperle : sto ridendo da 10 minuti con le lacrime per la descrizione ?????? fedez e gianni il duo di cui avevo bisogno -