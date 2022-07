Fabio Silva sigilla l’uscita dal prestito dei Wolves (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-18 23:07:22 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 18 luglio 2022 22:07Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2022 22:23 L’attaccante del Wolverhampton Wanderers, Fabio Silva, lunedì ha sigillato la partenza dal club. La prossima destinazione del giovane portoghese? I giganti belgi RSC Anderlecht. Secondo l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, Silva è pronto a trasferirsi al The Lotto Park in prestito per la campagna 2022/23. Prima di farlo, però, il 19enne ha prolungato il suo mandato a Molineux per un altro anno, inteso a rimanere nei piani a lungo termine di chi occupa una posizione di potere nelle West Midlands. L’Anderlecht, dal canto suo, dovrebbe coprire l’intero stipendio di Silva ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-18 23:07:22 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 18 luglio 2022 22:07Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2022 22:23 L’attaccante del Wolverhampton Wanderers,, lunedì hato la partenza dal club. La prossima destinazione del giovane portoghese? I giganti belgi RSC Anderlecht. Secondo l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano,è pronto a trasferirsi al The Lotto Park inper la campagna 2022/23. Prima di farlo, però, il 19enne ha prolungato il suo mandato a Molineux per un altro anno, inteso a rimanere nei piani a lungo termine di chi occupa una posizione di potere nelle West Midlands. L’Anderlecht, dal canto suo, dovrebbe coprire l’intero stipendio di...

