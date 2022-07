Draghi resta? Mercoledì è il giorno decisivo per risolvere la crisi (Di martedì 19 luglio 2022) Draghi arriva in Senato domattina e il suo discorso è atteso per le 9.30. Parte da Palazzo Madama il giorno della verità per le sorti del governo. Dopo il rifiuto delle dimissioni da parte del Capo dello Stato dello scorso giovedì ora si arriva al momento decisivo. Sergio Mattarella ha voluto che la crisi passasse L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mario Draghi chiede credibilità al Governo Conte Borsa Italiana oggi 12 settembre 2019: Milano +0,88% Draghi riapre tutto dal 26 aprile, vediamo insieme come e in che modo Decreto Legge riaperture 26 aprile: testo Draghi pdf Draghi Bis o voto anticipato? Cosa succede in caso di caduta del governo Conte avvisa ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 19 luglio 2022)arriva in Senato domattina e il suo discorso è atteso per le 9.30. Parte da Palazzo Madama ildella verità per le sorti del governo. Dopo il rifiuto delle dimissioni da parte del Capo dello Stato dello scorso giovedì ora si arriva al momento. Sergio Mattarella ha voluto che lapassasse L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mariochiede credibilità al Governo Conte Borsa Italiana oggi 12 settembre 2019: Milano +0,88%riapre tutto dal 26 aprile, vediamo insieme come e in che modo Decreto Legge riaperture 26 aprile: testopdfBis o voto anticipato? Cosa succede in caso di caduta del governo Conte avvisa ...

