Domani è il Draghi Day. E finiranno gli appelli stucchevoli ed ipocriti alla sua permanenza (Di martedì 19 luglio 2022) Mi chiedo cosa ne pensi Draghi, persona abituata alla concretezza, di questa stucchevole manifestazione collettiva di adulazione nei suoi confronti. Stiamo perdendo il senso del limite. Più si avvicina il d-day, più l’Italia che conta gronda miele sulla testa del premier. Giornali traboccanti venerazione implorano in ginocchio che resti in sella. Sindaci (non tutti) e governatori (non tutti) supplicanti perché il governo prosegua. E poi imprenditori (non tutti), camionisti (non tutti), carpentieri (non tutti), persino virologi. Da ultimo, le cosiddette manifestazioni di piazza Draghiste (che di “spontaneo” hanno ben poco), le quali si sono dimostrate adunate ben poco oceaniche. Con l’aggiunta, meschina, di aver arruolato anche i bambini, striscione in mano, al grido di “Draghi salvaci tu”. Forse stiamo superando ogni ... Leggi su panorama (Di martedì 19 luglio 2022) Mi chiedo cosa ne pensi, persona abituataconcretezza, di questa stucchevole manifestazione collettiva di adulazione nei suoi confronti. Stiamo perdendo il senso del limite. Più si avvicina il d-day, più l’Italia che conta gronda miele sulla testa del premier. Giornali traboccanti venerazione implorano in ginocchio che resti in sella. Sindaci (non tutti) e governatori (non tutti) supplicanti perché il governo prosegua. E poi imprenditori (non tutti), camionisti (non tutti), carpentieri (non tutti), persino virologi. Da ultimo, le cosiddette manifestazioni di piazzaste (che di “spontaneo” hanno ben poco), le quali si sono dimostrate adunate ben poco oceaniche. Con l’aggiunta, meschina, di aver arruolato anche i bambini, striscione in mano, al grido di “salvaci tu”. Forse stiamo superando ogni ...

Pubblicità

CarloCalenda : Domani sono state organizzate più manifestazioni spontanee a sostegno di #Draghi. Noi abbiamo abbiamo deciso di par… - Piu_Europa : #AVANTICONDRAGHI #PiùEuropa domani alle manifestazioni spontanee che i cittadini stanno organizzando in tutta Ital… - fattoquotidiano : Se, come mi auguro, Enrico Letta vorrà intervenire personalmente domani alla Camera per rinnovare la sua fiducia al… - LucaViaggio : RT @aciapparoni: #crisidigoverno il borsino alle 16 del 19 luglio dice che domani Draghi tornerà sui suoi passi e NON confermerà le dimissi… - FedericoFistar1 : RT @noitre32: Tutto fa presupporre che domani la Lega voterà la fiducia a Draghi ?? -