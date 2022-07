Calciomercato Monza, un altro colpo in arrivo: dal Napoli (Di martedì 19 luglio 2022) Il Monza è sempre più scatenato e non ha intenzione di fermarsi. Ranocchia, Sensi, Pessina, Cragno, Carboni e Birindelli sono gli acquisti finora compiuti dal “Condor” Galliani. L’ex dirigente rossonero, però, vuole continuare a costruire una squadra con grandi ambizioni. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, domani è in programma un incontro tra la società brianzola e il Napoli per l’attaccante Andrea Petagna. Il calciatore triestino ha altri due anni di contratto, ma il suo futuro sembrerebbe lontano da Napoli. Andrea Petagna Napoli Il destino di Petagna si incrocia con quello di Simeone: l’uscita dell’italiano avvicinerebbe ancora di più l’attaccante argentino agli azzurri. Secondo Nicolò Schira, il Monza sarebbe pronto a chiudere l’affare sulla base di un prestito con ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 luglio 2022) Ilè sempre più scatenato e non ha intenzione di fermarsi. Ranocchia, Sensi, Pessina, Cragno, Carboni e Birindelli sono gli acquisti finora compiuti dal “Condor” Galliani. L’ex dirigente rossonero, però, vuole continuare a costruire una squadra con grandi ambizioni. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, domani è in programma un incontro tra la società brianzola e ilper l’attaccante Andrea Petagna. Il calciatore triestino ha altri due anni di contratto, ma il suo futuro sembrerebbe lontano da. Andrea PetagnaIl destino di Petagna si incrocia con quello di Simeone: l’uscita dell’italiano avvicinerebbe ancora di più l’attaccante argentino agli azzurri. Secondo Nicolò Schira, ilsarebbe pronto a chiudere l’affare sulla base di un prestito con ...

