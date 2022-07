Calciomercato Juventus, affondo decisivo per Bremer: le cifre dell’affare (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconero sono pronti a sferrare l’affondo decisivo per Bremer. Le cifre Dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco, la Juventus è pronta ad affondare il colpo Gleison Bremer. Il difensore, a lungo corteggiato dall’Inter, potrebbe presto diventare bianconero dopo il mancato rilancio nella giornata di ieri di Marotta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe pronta per il Torino un’offerta da 40 milioni di euro, mentre per Bremer è pronto un contratto da 4,5 milioni di euro bonus compresi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022): i bianconero sono pronti a sferrare l’per. LeDopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco, laè pronta ad affondare il colpo Gleison. Il difensore, a lungo corteggiato dall’Inter, potrebbe presto diventare bianconero dopo il mancato rilancio nella giornata di ieri di Marotta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, laavrebbe pronta per il Torino un’offerta da 40 milioni di euro, mentre perè pronto un contratto da 4,5 milioni di euro bonus compresi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Arsenal su Arthur: fissato il prezzo #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, sorpasso per Bremer: possibile altra beffa per l’Inter #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… -