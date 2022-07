Bayern Monaco, De Ligt: «Felice di far parte della storia di questo club» (Di martedì 19 luglio 2022) Matthijs De Ligt, neo difensore del Bayern Monaco, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni per il club bavarese Matthijs De Ligt ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Bayern Monaco ai canali del club. LE DICHIARAZIONI – «Sono molto Felice di diventare un giocatore in questo grande club. Il Bayern è il club di maggior successo in Germania, uno dei club di maggior successo in Europa e anche nel mondo. Fin dall’inizio ho sentito un onesto apprezzamento da parte della dirigenza e dell’allenatore che mi hanno convinto. Inoltre, il Bayern è un club gestito in modo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Matthijs De, neo difensore del, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni per ilbavarese Matthijs Deha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore delai canali del. LE DICHIARAZIONI – «Sono moltodi diventare un giocatore ingrande. Ilè ildi maggior successo in Germania, uno deidi maggior successo in Europa e anche nel mondo. Fin dall’inizio ho sentito un onesto apprezzamento dadirigenza e dell’allenatore che mi hanno convinto. Inoltre, ilè ungestito in modo ...

