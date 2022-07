Ultime Notizie – Virus Marburg, Ghana dichiara primo focolaio (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo i due casi registrati nei giorni scorsi il Ghana dichiara il suo primo focolaio di malattia da Virus Marburg. E’ infatti arrivata la conferma dei risultati dei test condotti sui primi casi da parte del laboratorio del Centro che collabora con l’Organizzazione mondiale della sanità. L’Institut Pasteur di Dakar, in Senegal, ha ricevuto campioni da ciascuno dei due pazienti della regione meridionale degli Ashanti del Ghana. Entrambi sono morti e non erano imparentati fra loro. Hanno avuto sintomi tra cui diarrea, febbre, nausea e vomito. Le prime due vittime ghanesi del Virus Marburg sono un uomo di 26 anni che è stato ricoverato in ospedale il 26 giugno scorso ed è morto il giorno dopo, il 27 giugno. Il secondo caso era un uomo di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo i due casi registrati nei giorni scorsi ilil suodi malattia da. E’ infatti arrivata la conferma dei risultati dei test condotti sui primi casi da parte del laboratorio del Centro che collabora con l’Organizzazione mondiale della sanità. L’Institut Pasteur di Dakar, in Senegal, ha ricevuto campioni da ciascuno dei due pazienti della regione meridionale degli Ashanti del. Entrambi sono morti e non erano imparentati fra loro. Hanno avuto sintomi tra cui diarrea, febbre, nausea e vomito. Le prime due vittime ghanesi delsono un uomo di 26 anni che è stato ricoverato in ospedale il 26 giugno scorso ed è morto il giorno dopo, il 27 giugno. Il secondo caso era un uomo di ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - nemnob : RT @UAAR_it: #Napoli, #bacio sulla bocca di due modelle per uno shooting fotografico. Una #suora scandalizzata cerca di separarle, si fa il… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Caso @TimoeB08, parla la Polizia: 'Ecco perché l'abbiamo fermato' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Bakayoko htt… - UAAR_it : #Napoli, #bacio sulla bocca di due modelle per uno shooting fotografico. Una #suora scandalizzata cerca di separarl… -