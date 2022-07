Perché col caldo si dorme male (Di lunedì 18 luglio 2022) Oltre a rendere più difficile addormentarsi, le temperature notturne elevate possono alterare il ciclo del sonno e compromettere la qualità del riposo Leggi su wired (Di lunedì 18 luglio 2022) Oltre a rendere più difficile adntarsi, le temperature notturne elevate possono alterare il ciclo del sonno e compromettere la qualità del riposo

Pubblicità

RafAuriemma : +++ ULTIMORA +++ KOULIBALY-CHELSEA: E’ FATTA! Il K2 non raggiungerà il #Napoli a Dimaro, perché stasera in un risto… - TuttoMercatoWeb : #Inter, Milan #Skriniar rimasto a Milano perché indisponibile mentre la squadra è a Lugano per la prima amichevole.… - Giorgiolaporta : #Draghi rischia di farsi male. E'partito con 797 parlamentari su 900, ovvero l'89% del #Parlamento a suo favore; do… - lastregabianca : @Cropy_03 Il cobra col sale Se lo mangi fa male Perché non si usa così Il cobra è un blasone Di pietra ed ottone È… - AlexFerragosti : @giuliamangano1 Se salta anche Bremer inzaghi e marotta devono dimettersi perché non è giusto che facciano solo fig… -