Parla Giuntoli: «Dybala ha capito che il Napoli non era per lui. Kim è un calciatore bravo» (Di lunedì 18 luglio 2022) Parla Giuntoli. A Dimaro tutto pronto per la conferenza stampa del direttore sportivo Cristiano Giuntoli per la fine del ritiro in Trentino. Kim. «È un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. Non posso dire di più. Cercate di capire. Sono sempre fiducioso su tutti». Dybala «Vi abbiamo Parlato di opportunità, abbiamo Parlato con i suoi agenti ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità e lui ha capito che non siamo per lui». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022). A Dimaro tutto pronto per la conferenza stampa del direttore sportivo Cristianoper la fine del ritiro in Trentino. Kim. «È un, lo stiamo seguendo come altri. Non posso dire di più. Cercate di capire. Sono sempre fiducioso su tutti».«Vi abbiamoto di opportunità, abbiamoto con i suoi agenti ma abbiamoche per noi non era un’opportunità e lui hache non siamo per lui». L'articolo ilsta.

